百萬YouTuber阿翰（曾文翰）與曾寶儀攜手拍攝第57屆戲劇節目金鐘獎開幕片，播出後大受好評，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中來看阿翰在10月22日當天的聲量，因為金鐘獎影片討論度有3,294筆，在隔天10月23日更是增加到6,781筆，事後阿翰也吐露自己願意參與金鐘獎開幕影片製作的原因。

阿翰因為飾演房東阿姨廖麗珠、算命阿姨及阮月嬌的角色爆紅，先前《DailyView網路溫度計》曾撰寫「阮月嬌只排第2！人氣模仿角色Top20 帶你進入阿翰多重宇宙」，阿翰不只飾演多種角色惟妙惟肖，在YouTuber網路口碑排行榜也因此排名第8名。

阿翰攜手曾寶儀 分飾多角扮演入圍片單角色

「算命阿姨」阿翰攜手主持人曾寶儀、國師唐綺陽現身第57屆金鐘獎拍攝開幕影片，在片中阿翰擔任算命阿姨，曾寶儀則飾演前來算命的客人，不僅搞笑以巧克力棒當籤筒，兩人甚至扮演入圍戲劇節目獎的《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》、《茶金》角色，還特別將《華燈初上》林心如、楊謹華、劉品言、謝瓊煖角逐戲劇節目女主角獎、女配角獎，以及謝盈萱以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍戲劇節目女主角獎埋入梗中，隔（23）日阿翰在YouTube頻道上傳金鐘獎影片後，短短不到2天就突破45萬人觀看。阿翰願意接演原因曝光！用《茶金》收尾太感動：拍下去

開幕影片播出後獲得廣大好評，阿翰不只感謝曾寶儀邀請、願意信任他的團隊，「能好好拍影片給觀眾看，實在很開心～感謝各位！雖然不想再吃生豬腳了」，他也親自在IG限時動態解釋決定要接演的原因，「原本想要推掉這個案子，因為壓力太大，典禮又不能開黃腔，骯髒，但導演博彥想出這個《茶金》收尾時，我直接拍桌『拍下去』（大感動）」。

網友看完影片後也大為感動，「我有預感下屆金鐘，阿翰就會入圍了，太精彩」、「希望有一天阿翰也能真的站上金鐘的舞台拿一個屬於你的40公分」、「從薯條妹到現在，一路以來你的才華大家都看在眼裡，有現在的成就，我想大家都很替阿翰開心」、「會唱歌會演戲還有主持的潛力，期待有朝一日可以看到阿翰拿完三金」、「這應該可以報名明年的走鐘獎了吧！」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月24日至2022年10月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『阿翰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。