民俗文化節目《寶島神很大》奪下金鐘獎生活風格獎，柯大堡也以《寶島神很大》奪下生活風格節目主持人獎，團隊感謝提到要感謝眾神以及白沙屯天德宮的神尊特別到場加持，柯大堡奪下主持人獎時，也表示因超時詳細感言會在社群發表，並帶領全場喊「台灣真好」，讓主持人直呼真的「有拜有保庇」。

走訪台灣民俗廟宇 將台灣文化再現

《寶島神很大》2014年5月17日開台首播，現由香蕉、許志豪、柯大堡、阿白(劉胤含)、曾甜、陳孟賢、草爺擔任節目主持，節目走訪台灣民俗廟宇，再現地方人物與民間信仰思想，是一部貼近生活、關係你我的民俗文化節目，兼具地特色與國際吸引力。

世界對華人民俗文化的認同

製作人也在台上表示：「做這個節目到底要帶給人們的是什麼？今天我終於找到答案，就是認同，觀眾對這個節目的認同，台灣人民對自己生長土地的認同，世界對華人民俗文化的認同。」團隊也感謝幕前幕後的所有人，並表示站在這裡就像當初，團隊走到台灣最高的心臟一樣七彩湖一樣，一路很辛苦，結果很甘美。

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