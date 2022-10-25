第11屆「世界民主運動」全球大會（The 11th Global Assembly of the World Movement for Democracy）今在台北登場，總統蔡英文開幕致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭讓我們看見極權的恣意妄為，台灣同樣遭受來自中國各式各樣文攻武嚇，但這麼多恐嚇行徑都無法動搖台灣人民，「因為我們非常珍惜民主，我們會繼續對抗意圖動搖民主的勢力。」

今年大會主題為「宣告民主未來，新前線的團結之聲」，共有來自來自70國、逾200名民主倡議者、政策制定者和學者專家。大會執委會主席、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）致詞時表示，社群媒體蓬勃發展，現今謊言散播的速度比真相快上6倍，說謊1百萬次就會變成事實，沒有事實就沒有真理，沒有真理就沒有信任，而我們所知的民主就會凋亡。

瑞薩強調，社群媒體成為資訊戰平台，2024年全球多國將舉行大選，如果接下來2年沒有大幅進步改善，全球會有更多民主方式選舉出來的法西斯領導人。

台灣民主基金會董事長、立法院長游錫堃指出，本次大會是台灣回應美國民主峰會所提出的62項具體承諾之一，也是台灣繼去年12月開放國會論壇之後，再次舉辦大型國際民主盛會。

游錫堃說，台灣處於捍衛民主生活方式的最前線，台灣民主、百年追求，我們珍惜自由民主生活方式，也會持續付出更多努力推進，希望各位貴賓在台灣自由氣氛下暢所欲言，建立民主互助網絡。