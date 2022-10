第11屆「世界民主運動」全球大會(The 11th Global Assembly of the World Movement for Democracy)今在台北登場,總統蔡英文開幕致詞表示,俄羅斯入侵烏克蘭讓我們看見極權的恣意妄為,台灣同樣遭受來自中國各式各樣文攻武嚇,但這麼多恐嚇行徑都無法動搖台灣人民,「因為我們非常珍惜民主,我們會繼續對抗意圖動搖民主的勢力。」

今年大會主題為「宣告民主未來,新前線的團結之聲」,共有來自來自70國、逾200名民主倡議者、政策制定者和學者專家。大會執委會主席、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩(Maria Ressa)致詞時表示,社群媒體蓬勃發展,現今謊言散播的速度比真相快上6倍,說謊1百萬次就會變成事實,沒有事實就沒有真理,沒有真理就沒有信任,而我們所知的民主就會凋亡。

瑞薩強調,社群媒體成為資訊戰平台,2024年全球多國將舉行大選,如果接下來2年沒有大幅進步改善,全球會有更多民主方式選舉出來的法西斯領導人。

台灣民主基金會董事長、立法院長游錫堃指出,本次大會是台灣回應美國民主峰會所提出的62項具體承諾之一,也是台灣繼去年12月開放國會論壇之後,再次舉辦大型國際民主盛會。

游錫堃說,台灣處於捍衛民主生活方式的最前線,台灣民主、百年追求,我們珍惜自由民主生活方式,也會持續付出更多努力推進,希望各位貴賓在台灣自由氣氛下暢所欲言,建立民主互助網絡。