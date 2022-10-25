這位神隊友讓人羨慕！一名女網友因在家照顧身體微恙的公婆，日前被丈夫的姑姑當眾嫌「吃那麼胖又不去賺錢」，女網友的丈夫當下跳出來回嗆，妻子存款比他多，在家就能賺錢，且當初家中房子被父親賭光時，還是妻子標回來的，讓姑姑瞬間臉綠，而這其實都是丈夫編造的說法，全是要給妻子面子。

該女網友在「匿名公社」發文表示，日前丈夫的2個姑姑到家中，看到她與公公婆婆聊天，其中一人竟直接說「吃那（麼）胖又不去賺錢」，另一人則說她很乖，願意照顧身體不好的公婆，她自己也當場回嗆對方，說對方的媳婦會賺錢還不是離婚收場，對方生病時自己去醫院。

該女網友的丈夫也跳出來說話，丈夫說原PO的存款比他多，原PO在家不用日曬雨淋就能賺錢，嗆說搞不好比對方的兒子還會賺，且當初房產被父親賭光，也是原PO到法院標回來，罵「不必那麼看不起我們」；原PO事後解釋存款是父母給的保險金，房子其實是丈夫標回來的，一切都是丈夫幫她做面子，讓她很感動。

其他網友留言「一次拉到最黑！最黑！以後就不會再有任何麻煩產生，還有老公疼您一切都是美好的開始」、「優秀的老公」、「嫁對老公就好，姑姑們就是眼紅，別放心上」、「其實應該要回，我就是有那個命！可以吃那麼胖，又不用工作」、「你有一個神隊友」、「你好棒！有個挺你的老公」。