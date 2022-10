據美國之音報導,美國司法部當地時間24日宣佈,在三起不同案件中,紐約東區聯邦檢察官辦公室和新澤西區聯邦檢察官辦公室對13人提出指控,包括中華人民共和國安全與情報機構成員及其代理人。美國司法部指稱,他們是為中國政府在美國非法施加影響力活動的一部分。

報導稱,在其中一起案件中,有兩名中國情報人員被指控試圖妨礙美國對中國一家公司的刑事調查和起訴。據信這家公司是中國電信巨頭華為。在另一起案件中,有4名中國公民、包括3名國安部情報人員被起訴,他們被控作為中國政府代理人,長年從事情報活動,目標是美國境內人員。另一起案件涉及中國政府的「獵狐行動」,該案已在上周四公佈,這起案件中有7名中國公民受到起訴,其中一對居住在紐約的商人父女被逮捕。

美國司法部說,周一在位於布魯克林的聯邦法庭解封的刑事訴狀指控,中華人民共和國2名情報官員何東(又名何國春或傑基·何,皆譯音,Dong He aka Guochun He and aka Jacky He)和王徵(又名王增,皆譯音,Zheng Wang aka Zen Wang)策劃一起陰謀,試圖從紐約東區聯邦檢察官辦公室竊取文件和其它信息,這些信息與聯邦政府對總部在中國的一家全球電信公司的刑事調查和起訴有關。

美國司法部沒有具體說明這是哪家公司,但是美國媒體普遍報導,該公司為中國電信巨頭華為。

這2名中國情報人員被指控的行為包括向一名美國政府僱員支付4萬1000美元的比特幣賄賂。被告以為此人已被招募為中國效力,實際上此人是為聯邦調查局工作的「雙料特工」。何東和王徵被控企圖妨礙刑事起訴。何東還被控洗錢。兩人目前在逃。

在周一於新澤西區聯邦法院解封的聯邦起訴書中,4名中國公民、包括3名國安部情報人員被控至少在2008年到2018年之間,伙同他人,長年從事範圍廣泛和系統性的活動,把目標對準在美國境內的人員,並試圖招募他們為中華人民共和國政府做事,要求他們提供信息、材料、設備和協助,以進一步推動中國的情報目標。

美國司法部說,這些活動包括把目標對準大學教授、一名前聯邦執法官員和州國土安全官員以及其他人,讓他們充當中國政府的代理人。

被起訴的4人是3名情報人員王林(譯音,Wang Lin)、畢宏偉(譯音,Bi Hongwei)、董婷(又名切爾西·董,皆譯音,Dong Ting aka Chelsea Dong)以及王強(譯音,Wang Qiang)。4人都是中國居民,目前在逃。

美國司法部說,情報人員王林和董婷和其他人利用聲稱是隸屬中國海洋大學的國際研究所為掩護,從事秘密情報活動。王林據稱以所長名義,打著學術活動的幌子,協調國安部特工的行動,把目標對準美國境內大學的教授和其他能夠獲取敏感信息與設備的人員。

起訴書提到的例子包括,在一次由該研究所贊助的中國之行期間,王林等人試圖招募一名新澤西居民,要求此人提供敏感的指紋訊息並協助制止2008年奧運會聖火接力美國境內沿途的抗議計劃。此人還被要求與一家號稱做諮詢服務的中國公司簽下合同,該公司的「核心價值觀」是中國的「國家利益和國家安全」,目標是「保護海外國家利益和中國企業」並「打造收集安全信息的來源和管道」。美國司法部說,此人意識到王林等人是中國情報人員,拒絕了這些要求,並向美國執法部門報告。

4名被告被控串謀在美國境內充當外國政府代理人,而未向美國司法部長報告並指使他人也從事這類非法行為。

第3起案件已在10月20日公佈。根據在位於布魯克林的聯邦法院解封的起訴書,7名中華人民共和國公民被控參與一項多年活動,以強迫遣返居住在美國的一名中華人民共和國公民。

聯邦檢察官說,首要被告安全忠(譯音,Quanzhong An)據稱在中國的省紀律檢查委員會不同官員的控制和指使下參加「獵狐行動」,對一名美國居民進行監視,並從事對其騷擾和脅迫的行動,以迫使其返回中國。

安全忠和他的女兒安光陽(譯音,Guangyang An)20日早晨被捕。他們居住在紐約。其餘5名被告都在中國,目前仍然在逃。

這5名被告是:4名據信是山東省的省紀委官員彭田(譯音,Tian Peng)、陳成華(譯音,Chenghua Chen)、明春德(譯音,Chunde Ming)和侯學新(譯音,Xuexin Hou)以及國家稅務總局官員袁偉東(譯音,Weidong Yuan)。

他們被控充當或串謀充當中國政府代理人。安全忠和安光陽還被控串謀洗錢罪。

美國司法部長梅里克·加蘭德(Merrick Garland)24日在司法部華盛頓總部舉行的新聞發佈會上說:「司法部不會容忍任何外國大國破壞作為我們民主根基的法治。」

他說:「正如這些案件所顯示的,中國政府試圖干涉美國境內的個人權利和自由並破壞保護這些權利的我國司法制度。他們沒有得逞。」

美國司法部提到,起訴書中的控罪均為指稱,在被判定罪名成立之前,被告均假定無罪。