CCIS中華徵信所最新出具台股觀點報告，點出「台股四個落底條件、兩個選股追蹤」。想要抄底的投資人，必須先觀察盤面是否滿足四個條件。第一：融資餘額至少再減少1000億元，甚至能降至1000億元以下，大盤出量代表浮動籌碼趨近穩。第二：外資全面翻多。第三：在某一個低點，大盤特定類股或權值股，出現連續性大量買盤。第四：「利空不跌，利多即漲」顯示股市跌無可跌，所以對利空麻木但對利多敏感。滿足這四條件後，大盤就是到底或趨近於大底。

CCIS認為，在目前這個股市混沌不明的情況下，投資人只能靜觀大盤落底的訊號出現，選股方向而言，投資人可以追蹤兩種類型股票。就積極型選股而言，投資人可以留意績優超跌：關注股價下跌中，連續三個月營收成長的股票，代表公司仍在成長，但股價已經超跌，當跌無可跌時，股價會優先上漲。7~9月合併收連續三個月成的上市公司，有多達78家公司具有這個條件，投資人可以作為參考，並量選擇本益比低於10倍者。

就保守型選股而言，可以追蹤本益比在10倍，股價淨值比低於1.5以下的大型權值股及集團股。截至10/20止，共有214家上市公司符合此一條件。

CCIS中華徵信所指出，許多投資人想了解大盤何時落底，雖然台股指數最高點的18619點下跌超過6000點且摜破13000點關卡，跌幅極深，但在外在經濟大環境末改變情況下，目前談落底仍然言之過早。理由有兩個：第一，因為台和美連動性高，美若不止跌，台股也難見底；尤其美股費城半導體指數，受制裁中國大陸半導導體影響極深，全球半導體公司正在尋求轉移市場的因應道，這個轉換過程需要一段時間去整，大趨勢要二到三年才能落實。因此至少要見到費城半導體指數先見底，台股才有機會跟著浮現底部。

其次，外資賣不止。今年前9月各月分外資均呈賣，累計賣超1兆2464.11億元(不含外資自營商)。10月至10/21為止也賣超1020.97億元，合計賣超達1兆3485.08億元。到目前為外資賣都沒有停止，台股仍然易跌難漲。尤其是權值股今年跌幅都相當可觀。因為在下跌中經常被外資當作提款機，因此在權值股落底前，大盤也不易穩定。