彭博社25日報導，由JIP(日本產業夥伴)領軍的財團，可能會出2.4兆日圓，約161億美元買下東芝，併購金額有機會創今年亞洲最大，但東芝股價卻不領情，出現走跌現象。

據悉，財務實力雄厚的JIP一方，計劃拿出現金1兆日圓，同時再從銀行團融資1.4兆日圓，還有2000億日圓的承諾信用限額。消息指出，東芝在20日與三井住友銀行(SMBC)等一些金融同業的例行會議上釋出此訊息，表示JIP對東芝的估值約2.4兆日圓，並看銀行是否可提供金援。

根據彭博社計算，東芝整個收購案以2.4兆日圓來算，相當於每股5,541值日圓，與東芝24日收盤價5,391差不多。由於溢價空間缺乏吸引力，東芝25日股價一度下跌1.8%左右，來到5,294日圓。

目前，JIP應該還在與其它合作業者確認持股細節，聯貸銀行們也不太敢做出有法律效力的承諾。因此，JIP與有日本政府撐腰的競爭對手JIC(日本投資公司)，雙雙想要在11月7日最後期限內完成參貸承諾書的話，難度恐怕不小。

對東芝來說，也不確定這次商談後就會有什麼具體交易結果。東芝甚至不一定會全部打包出售，僅出脫個別事業體也是有可能的。對於上述消息，東芝官方低調回應，JIP以及SMBC都不予置評。

在目前雙方人馬方面，JIP正與日本歐力士財團(Orix)以及中部電力公司(Chubu Electric Power)，還有霸菱亞洲以及歐系的私募股權業者CVC商議中。JIC則與美系的貝恩資本(Bain Capital)與北亞的同業MBK Partners接觸較為頻繁。