高雄41歲洪姓男子昨日清晨騎車返家，途中違規騎上人行道被巡邏警盤查，警盤查時發現洪男身上有酒味，並對他實施酒測。洪男最初還老神在在配合，但隨後聽到酒測值0.29時，他立即變臉，苦哀求稱「兒子在家等他，需要送兒子去學校｣，企圖打親情牌求警方放過他。但警方不予理會，仍依公共危險罪將他移送法辦。

24日清晨6時許，新興分局五福二路派出所員警巡邏行經青年、復興路口時，發現洪男違規行駛騎樓人行道，並向前攔查，當洪男拿出證件期間，員警聞到他身上有酒味，並且臉色看起來相當紅，面露酒容，於是員警對他實施酒測。

洪男一開始面對酒測時，還裝作老神在在的模樣配合，但一聽到員警喊出0.29，臉色立刻大變，並企圖使用苦肉計，猛打親情牌稱「他兒子待會要上課，他必須要回家送兒子到學校，孩子早上起床找不到他會緊張！｣，拜託員警放過他，但員警聽聞後，跟洪男告誡警方依法執法立場，並希望洪男能記取教訓、勿再犯酒駕行為。

據了解，洪男為單親爸爸，獨自撫養目前就讀國小10歲的兒子。洪男供稱，深夜與友人在某酒吧飲酒至凌晨2時許，期間約飲用5到6瓶啤酒，因不勝酒力，便於店內休息至清晨6時許，睡醒後自認為酒精已經代謝完畢，便騎車返家。

後續警方也擔心洪男兒子就學問題，貼心地騰出時間讓洪男打電話聯絡其家人協助送小孩上學，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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