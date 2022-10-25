被外界視為「藍營女戰神」的國民黨台北市議員游淑慧，遭爆與《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，兩人自9月初起，被三度目擊約會情，甚至疑似已同居，游更主動與劉肢體互動，相當熱情大方。游今（25）日表示，兩人相識1年，約從今年4、5月起開始這段關係，看到新聞都感到害羞跟尷尬，但雙方公私分明不會影響工作，而其前長官、前台北市長郝龍斌早就知此事，並給予極大祝福。

游淑慧今日上午10時許跑行程途中接受媒體聯訪，被問到「能否跟大家分享妳的新戀情」，游先是笑稱，這要怎麼分享？接著表示，這就是很單純、一般人都會有的交往關係，只是她會覺得有點尷尬，因為一個女性政治人物感情被放這麼大檢視，「所以我們兩個都覺得有一點害羞跟尷尬」。

游淑慧坦承，兩人透過朋友介紹認識約1年，大概從今年4、5月開始這段關係，但否認同居傳聞，並強調兩人各自有生活空間，「女生一定要有自己的生活空間」。而被問到劉世澤是綠媒高層，引發「愛情萬歲，凌駕政治」的說法，游回應，大部分人下班後都很少會去聊到工作，因為已經很累了，「我們成人之間，公私分明這件事還是分得清楚的」。

被問到郝龍斌是否知曉此事，游淑慧直言，早在她跟郝說之前，對方就已經知道了，讓她相當驚訝，但郝是何時知曉的她並不清楚。至於為何要特別去跟郝龍斌說明此事，游表示，郝就像其父親一樣，她已到這個年紀仍獨身一人，母親和郝等人都很擔心，以前大家更曾開出「懸賞令」，說只要她結婚就要包出30萬元大紅包。

游淑慧強調，她與劉世澤兩人目前都是單身狀態，至於劉回應媒體稱與游「只是朋友」，游則笑回：「你現在問我，我也回答『只是朋友』啊！我們還沒有其他的關係啊，就『只是朋友』啊」！被問到照片中為何都是她主動去抱劉，男方則顯得比較低調？游表示，一個女生的感情被放大到這樣子，對她而言是一個壓力。至於是否已見過男方的兩個兒子，游則以「這都是很detail的事情」不願多做回應。