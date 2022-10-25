大陸第一財經25日報導，大陸國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室編制的《2020中國人口普查分縣資料》近日公布了2020年大陸各縣級單位的人口數量、結構以及家庭居住狀況等多項指標，其中，截至2020年，共有21個縣域的省外流入人口超過20萬人，全在東部沿海。其中義烏、昆山、慈溪和晉江四個縣級市更逾70萬，剛好是4個城區人口超過100萬、躋身大城市行列的縣級市。位居第一的義烏，省外流入人口達到88萬人，大約每兩人中有1人來自省外。

第一財經報導，作為「世界小商品之都」，義烏商戶雲集。數據顯示，義烏省外流入人口占義烏常住人口比重高達47.3％。杭州規畫委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析，義烏在長期發展的過程中，找到了自己獨特的產業優勢，主要以小商品為特色來發展，而小商品的覆蓋面比較強，不僅是大陸，更拓展到全球去，能級的提升，集聚了大量商戶。

數據顯示，截至2021年，義烏全年實現進出口總額3903.05億元（人民幣，下同），增長24.7％；出口3659.12億元，增長21.8％。全年實現電子商務交易額3715.05億元，同比增長18.9％，其中電子商務內貿交易額2701.48億元，同比增長19.9％；跨境電子商務交易額1013.57億元，同比增長16.4％。

昆山的省外流入人口達到了78.3萬人，位居第二，占昆山常住人口的37.4％。同時，昆山常住人口中，還有32.4萬人來自省內其他縣。兩部分合計達到了110.7萬人，占常住人口比重過半。

昆山市素有「中國最強縣」之稱，GDP連續18年居縣域第一。2021年底，昆山擁有1個千億級IT（通信設備、電腦及其他電子設備）產業集群和12個百億級產業集群；全年生產電腦整機4529.10萬台、移動通信手持機（手機）3380.20萬台。發達的產業基礎上，昆山集聚了大量的外來人口。此外，由於距離上海較近，昆山的外來人口中，有一部分人工作在上海、居住在昆山。

浙江慈溪和福建晉江兩地的省外流入人口也都超過了70萬人。其中，慈溪的省外流入人口達到了77.8萬人，占慈溪常住人口比重達到了42.5％，這一比重僅次於義烏。慈溪也被稱為「家電之都」，與青島、順德並稱為中國三大家電生產基地。其中，2021年慈溪生產家用電風扇1467.84萬台，增長36.9％；家用電熱烘烤器具5111.85萬台，增長9.2％；家用電熱取暖器具1064.04萬台，增長37.8％。今年慈溪取暖器出口尤其是出口到歐盟的大幅增長，引起廣泛關注。

晉江有「中國鞋都」之稱，在製鞋方面，湧現了安踏、361°、特步、鴻星爾克等一系列知名運動品牌。此外，在服裝產業方面，晉江有七匹狼、柒牌、勁霸、九牧王等知名品牌，以及恒安這樣的生活用紙龍頭企業。

義烏、昆山、慈溪、晉江之外，其他縣域的省外流入人口均低於50萬人，其中，常熟、餘姚、里安、樂清這一數據超過了40萬人，分列5到8位。