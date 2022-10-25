高端提供赴日免費PCR 黃珊珊提「2質疑」：只到年底為德不卒

新冠肺炎疫情趨緩，日本開放自由行，但未將國產高端納為入境認可的疫苗廠牌名單中，導致國人赴日須自費3500元取得PCR證明，昨高端公司拍板，年底前將免費提供PCR檢測服務。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日再提出2點質疑，批評現行做法「為德不卒」，認為高端應在取得國際認證前，全面協助接種者免費檢測。

高端爭議一籮筐，黃珊珊早在10月19日接受廣播專訪時，就建議高端公司協助國人PCR或支付3500元費用，強調「如果你的疫苗不能讓人家出國，是不是應該要負點責任？」中央也說此事尚在協商，事隔6天高端才正式拍板，遭人質疑慢半拍。

對此，黃珊珊上午發表文化政策後接受媒體聯訪，她表示，這件事一點都不難，她10天前就提出此構想，如果自費PCR僅限日本這個國家，也只有某些特別的人會去，「因為高端疫苗本身沒有得到國際認證，當然要由它來負責，我不知道為什麼要等10天，那前面10天是不是要補人家錢？」

黃珊珊質疑，高端公司只願協助免費PCR到年底，「那明年出國的人就不補了嗎，還是碰到一樣的問題」，她直言此舉有點為德不卒，高端公司理應在疫苗獲得國際認證前，協助民眾支付PCR費用。