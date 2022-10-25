「台北」「台北北門世民酒店」是一間潮流設計酒店，客房裝潢富含現代感及流行風格，旅人也能以手機智能控制房內裝置。(圖片由Booking.com提供)

「台北」「JR 東日本大飯店 台北」客房採深色木質配色，帶給旅人溫暖典雅的住宿體驗。(圖片由booking.com提供)

「新北」「台北集賢商旅」各樓層皆有其特色主題，透過時尚現代的設計打造品味空間美學。(圖片由Booking.com提供)

全球旅遊龍頭Booking.com 設立「Travel Proud 徽章」，為 LGBTQ＋ 友善的旅宿提供認證，以確保每位入住的旅客都能在旅遊時盡情展現最真實的自我。未來，Booking.com 也將持續攜手旅宿業者打造舒適平等的旅遊體驗，讓每位旅人不論性向或自我認同都能盡興享受旅行的樂趣。

每年十月的最後一個週六是一年一度臺灣同志大遊行的活動日子，而今年是這項同志盛事舉辦的 20 週年。為響應同志大遊行，Booking.com 嚴選「全台五間 Travel Proud 認證住宿」，他們致力於提供最溫暖友善的服務，以創造更具包容性和安全的旅行環境。

「寒居酒店」位於「台北」繁華的中山區，為響應彩虹驕傲月，寒居酒店推出彩虹住房專案，入住的旅客不僅可以至炫彩拍照空間打卡留念還能帶走彩虹周邊商品；同時可以享用由酒店和米其林星廚餐廳共同打造的期間限定彩虹繽紛甜品。

「JR 東日本大飯店 台北」，木質調的芳香與大廳的綠意盆栽相呼應，加上客房採深色木質配色，帶給旅人溫暖典雅的森林系饗宴。JR 東日本大飯店 台北作為該集團海外拓點的首站，提供極具日本特色的懷石料理和原創調酒，加上其親切細膩的日式服務總讓旅客賓至如歸。（飲酒過量，害人害己。）

「台北北門世民酒店」是一間以大膽玩色搭配華麗現代裝潢的潮流設計酒店。酒店採用自助服務機，就算狂歡整晚的旅客照樣能輕鬆辦理入住登記，還可以使用專屬手機應用程式智能控制房內裝置。台北北門世民酒店多年來致力於推廣 LGBTQ＋ 友善，為歡慶第 20 屆同志大遊行，今年特別推出多款期間限定特色調酒，每款皆代表特殊涵義，在滿足舌尖體驗之餘也能響應平權。（飲酒過量，害人害己。）

「台北集賢商旅」位於「新北」蘆洲，步行即可抵達捷運站，交通相當便捷。各樓層皆有其特色主題，透過時尚現代的設計打造品味空間美學，頂樓的露天雅座更可以讓旅客享受悠閒的早餐時光。旅宿真誠開放的理念除了得到 Booking.com Travel Proud 的認證，更受到不少性別平權的網站所認可。

位在「高雄」鹽埕區精華地段的「帝后大飯店」也致力於推動平權友善的旅遊空間。帝后大飯店原是高雄的老字號飯店，近年重新翻修後，於公共區域納入大量曲線元素，房內則融入不少金屬元素，打造簡約奢華的風格。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！