新北警統計2021年新北市路口事故情形，篩選出16處易肇事及易違規路口，並向中央爭取經費，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧影像分析，解析度甚高，自動辨識違規行為，本月20日完成驗收，新北交大隊長林泰裕表示，將在12月1日正式執法，周邊也會設置警示標示。

新北交大表示，本次科技執法規畫計偵測8大違規，包括闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白(黃)線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛，都是容易致生交通事故、擾亂行車秩序的違規行為。

交大指出，如新莊區中正路與新泰路口跨越雙黃線違規偵測，因新泰路上常有車輛停等紅燈時，不依序停等或不耐久候，常有跨越雙黃線逆向行駛至車流前端行為，妨礙對向行車安全。

另不依標誌、標線、號誌指示行駛，如違反禁止左右轉標誌、未等左轉箭頭綠燈亮起即轉彎等，也經常導致對撞或同向擦撞事故，而跨越雙白線，則常造成路口或路段間車流壅塞或混亂，上述違規於尖峰時間警方較難以現場攔停舉發，故運用科技設備進行偵測取締，輔以警力加強疏導，提升路口順暢與安全。

16處地點分別是板橋區民生路與萬板路口、文化路2段與文聖路口，土城區中央路與中華路口、中和區中正與板南路口、永和區永平與中山路1段路口，三重區疏洪東路與捷運路口、新北大道與重陽路口、蘆洲區集賢路及信義路口。

新莊區中正路與思源路口、中正路與大觀街口、中正路與新泰路口、中正路與中環路口、五股區疏洪六路與疏洪一路口、泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口與八里區龍米路1段與關渡橋口。