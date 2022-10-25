台苯爆發弊案後，檢方查出曾經擔任經濟部次長的前台苯董事長張鍾潛，指示台苯子公司致恩科技與海外公司假交易美化帳面，一審台北地方法院將張男依虛偽記載財務報告罪判刑3年，台灣高等法院更一審考量他坦承犯行改判刑2年，緩刑5年，向國庫支付360萬元，可上訴。

判決指出，張男在2002年到2009年擔任致恩科技股份有限公司董事長，於期間內與總經理、會計主管及簽證會計師，藉由「虛列存貨」手法隱匿虧損1億4917萬多元，且隱匿投資境外之投資虧損1247萬9000元及呆帳損失1億5971萬多元。

張男將這些虛列存貨售予境外紙上公司，利用子公司與境外紙上公司分別為美金120萬元勞務收入、美金160萬元出售商標行銷權收入之假交易，用以美化致恩公司的年度財務報告。

高院更一審考量張男坦承犯行，具有悔意，參酌其年事已高，依虛偽記載財務報告罪判處有期徒刑2年。緩刑5年，並應於判決確定後1年內，向國庫支付360萬元，可上訴。