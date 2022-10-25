陸軍六軍團中壢補給庫一輛軍用卡車，上午8時許載運軍品行經三峽介壽路二段時，與一名載著6歲幼女準備上幼兒園的婦女發生擦撞，機車母女倒地送醫，送醫急救後雙雙不治，軍車駕駛經酒測後並無酒駕，六軍團立刻發布新聞稿表示遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責。

警方調查，當時軍卡陳姓駕駛（27歲，男）駕駛軍卡沿介壽路二段直行後，右轉彎往巷弄行駛，與行駛於右方直行的機車發生碰撞，機車上的43歲陳姓女子和6歲簡姓女子雙雙倒地昏迷，分別送往三峽恩主公醫院及土城長庚醫院急救。

據了解，軍卡陳姓駕駛酒測值為0，而陳女與簡女為母女，母親當時正要將女兒送往學校上課，不料卻遇上憾事，送醫急救後皆傷重不治，交通分隊已調閱監視器，釐清事故發生經過。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬第三地區支援指揮部今（25）日上午派遣乙輛中型戰術輪車執行軍品載運任務，於7時許行經新北市三峽區介壽路二段時，與民人機車發生擦撞，二名傷者立即送醫急救；肇案發生原因（無酒駕）現由警方偵辦釐清中。

第六軍團對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。