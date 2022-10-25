《原子少年》天王星成員小孩（何世華），近期深陷與網紅的感情糾紛，話題不斷。日前，小孩透過律師表示一切已進入司法程序，為了不影響團員，自願退團，近日未有後續動態，讓粉絲相當緊張。昨（24）日，小孩的爸爸用小孩的臉書發文，表示「謝謝大家關心，相信司法會還給小孩一個公道。」

在小孩的IG上，除了三篇黑色照片的感情糾紛貼文外，小孩便再無更新動態。此外，過去官方粉絲團也透過IG限時動態表示小孩的生理、心理狀況都大受影響，因而缺席在退團前的最後演出。讓粉絲們相當擔憂小孩的狀況。

昨（24）日晚間，小孩的臉書上就更新一篇小孩爸爸撰寫的貼文，文中表示「很感謝大家最近的關心，世華沒事，他還扛得住。因為有些粉絲私下私訊我，所以有些話我想讓大家知道一下。」並直言「雖然天王星歷經波折，但絕對不會隕落，因為他們有團魂，他們會越來越受更多人關注跟期待，這是好事，希望妳們能轉而關注天王星其他的成員。」

小孩爸爸晚間在臉書發文。（圖／翻攝自小孩臉書粉絲專業）

此外，小孩爸爸還強調「世華的事件已經進入司法程序，我們有信心司法會還世華清白。」並透露小孩現在的想法，坦言「妳們的愛與鼓勵世華都知道，但世華說要證明自己的清白才能抬頭挺胸的回天王星。」最後也向粉絲承諾「將來會繼續用作品來答謝粉絲的支持與鼓勵。」粉絲們也在底下留言回應，「感謝小孩爸爸安定粉絲們擔憂的心，欸孩們會一直等到小孩在舞台上發光發熱的那天。」