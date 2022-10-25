迷路登山客感謝六龜警消的協尋與幫助。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

家住高雄前鎮區的67歲林姓登山客與友人2人日前沿藤枝林道攀登出雲山林道，未料迷路，急向警方求援。林務局與六龜警消人員花了兩個小時搜索，於傍晚時分在天通山南側大崩壁旁尋獲迷路的登山客。兩人都沒有受傷。

六龜警分局森濤派出所長陳光治於10月23日下午3時10分許獲報，立即與林務局、六龜消防分隊執行救援。救援車輛行駛至舊警備道路登山口處，因林道顛簸崎嶇，改以徙步方式進入山區搜尋。

由於山區濃霧，能見度不佳，救援人員歷經約2個小時，於傍晚5時15分許在天通山南側大崩壁旁尋獲迷航登山客。

林姓登山客表示，他與友人在10月23日一大早從高雄前鎮區出發，10時許抵達藤枝林道，沿藤枝林道攀登出雲山林道，因為對路線不熟悉，導致2人在山區迷航，一直在林道內打轉。他考慮山區濃霧、氣溫驟降且天色漸暗等問題，留友人在原地待援，獨自沿林道行走向警方求助，經警消人員即時救援載回派出所，否則後果不堪設想。

警方呼籲，民眾上山請注意天候，更要考慮自己的身體狀況，量力而為。如果碰到山難，請盡可能待在原地等待，以利搜救人員定位找尋。