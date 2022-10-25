克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）回應媒體採訪有關於克里米亞平台峰會（Crimean Platform Summit），婉拒了美國的會議邀請，並表示不會與裴洛西（Nancy Pelosi）會面，因為他趕不上也到不了，並稱2週後美國期中選舉裴洛西也不會再繼續在擔任這個職務了。

綜合賽爾維亞新聞網站Telegrafs.rs和匈牙利《Vecernji List》 24日報導，米蘭諾維奇參加了馬卡爾斯卡市市議會的儀式會議時，接受媒體採訪時表示，他不會前往薩格勒布參加克里米亞平台峰會，與美國眾議院議長裴洛西會面，因為「他不會來。」

「美國人要求開個會，但我今天不能去，僅此而已」，他同日接受採訪被問及是否與裴洛西會面，以及談話主題會是什麼時米拉諾維奇說：「我說，她不是行政官員，我相信這不會顯得不禮貌。美國的選舉將在兩周內舉行，共和黨將以壓倒性優勢獲勝，因此她的立場也將發生變化。」

克里米亞平台峰會將匯集來自42個國家的53個代表團，以及五個國際組織，包括北約、歐盟執委會和歐洲議會，而薩格勒布的安全措施已提高到最高水平。