轉眼間來到了農曆10月（國曆10/25~11/23），《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬龍、兔、牛者農曆10月終於苦盡甘來，迎來轉變，不僅求財有門，還能一掃衰運，好運纏身，只要抓住機會，日子便能越過越富有。

▍生肖龍

屬龍的人充滿熱情，活力四射，總能保持樂觀向上的心態，同時他們膽識過人，不會懼怕任何麻煩，因此能夠在積極挑戰自我的過程中成長蛻變。生活上他們注重細節，觀察仔細，不會讓自己有任何失誤的地方；事業上他們也非常有想法，能夠做到精益求精。

農歷10月屬龍的人好運纏身，生活注定不會太辛苦，事業上若能抓住機會，便可獲得貴人支持，未來發展方向也會更加明確，日子越過越富有。

▍生肖兔

屬兔的人樂觀陽光，好奇心強，渾身充滿正能量，不僅喜歡學習新的知識，還會努力爭取自己想要的生活，同時他們也非常有想法，心思細膩，考慮周全，因此容易獲得主管賞識，認真打拚勢必會有更好的發展局面。

農歷10月屬兔的人終於苦盡甘來，迎來轉變，不僅衰運不見，運勢一路上揚，還能得到財神爺庇佑，求財有門，生活歡聲笑語不斷。

▍生肖牛

屬牛的人性格內斂，容易給人沉默寡言的印象，但他們其實頭腦聰慧，機智過人，遇事十分有主見，且懂得實踐計劃，成就更好的未來，同時他們也對朋友非常上心，只要對方有難，他們一定會全力給予支持和幫助。

屬牛的人胸懷大志，對誰都寬厚仁慈，所以總能獲得很好的機運，還有貴人鼎力支持，尤其是農歷10月，財神爺特別點名屬牛的人，不僅福祿入命，大財上門，還有好運不斷，日子注定富貴不受窮。