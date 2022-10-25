越南內需市場逐年快速成長，廢水排放標準嚴格，看好廢水處理市場商機，萬年清(6624)成立越南子公司，建立自己的供應鏈，透過在地資源與通路拓展越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞及泰國等相關東南亞市場，預期將為海外市場營收帶來新的動能，有機會再創高峰。

越南內需市場快速成長，工業區廠商廢水多被要求需經監測系統且經過工業區集中污水處理廠處理後才能排放，目前越南的廢水回收處理、水污染防治、供排水等設施仍不足，廢、淨水處理技術設備尚還無法滿足其國內市場的需求，在越南政府環保標準逐步加嚴的情況下，對於國外先進技術與設備的需求也大幅提高。

萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，累積工程實績、口碑與知名度，並自行開發海外當地客戶，近二年聚焦的市場除台灣外，還包括越南及印度等。

萬年清指出，公司跟著政府南向政策進入越南市場，陸續取得越南當地工程案實績，自2018年起至2022年承接越南工程案累計簽約金額達新台幣五億元以上，憑藉著優越的實績，於越南當地已有長期合作客戶，近期有數個越南客戶陸續接洽中，並延續設備維護保養、改善既有工程及消耗性產品提供等在地化服務，藉此擴大營業規模。越南政府對於廢水環保嚴格規定，萬年清所擁有的高級處理技術不僅達排放標準，更可降低操作成本及處理費用，同時可將放流水回收再利用，並帶動水資源回收、零排放及循環經濟等商機。