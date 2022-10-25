中國人民銀行與外匯局25日公告，為增加企業和金融機構跨境資金來源，引導優化資產負債結構，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。中國民生銀行首席經濟學家溫彬說明，此次上調跨境融資宏觀審慎調節參數，可提升企業和金融機構跨境融資風險加權餘額上限，鼓勵市場主體跨境融資。

而該政策發佈後，同時在人行25日公告人民幣兌美元中間價為7.1668元，較前一交易日大貶438個基點帶動下，人民幣兌美元即期匯率開盤跌破7.30關口，創下2008年以來的新低。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率則一度拉升超過百點，不過隨後漲幅回吐至跌至7.34左右價位。

所謂的全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策，被視為人行用於穩定匯率的政策工具之一，是透過便利境內企業借用境外資金，降低實體經濟融資成本而制定的一項融資便利化政策。根據相關政策規定，跨境融資風險加權餘額上限=資本或淨資產X跨境融資槓桿率X宏觀審慎調節參數。

因此，企業可根據自身淨資產情況借用境外資金，外幣資金也可以兌換為人民幣使用，為陸資企業融資提供一條新管道。該政策從2015年在上海自貿區落地，隨後逐步複製推廣到全大陸。

在本次調整金融機構和企業的跨境融資宏觀審慎調節參數前，面對本輪人民幣匯率貶值，人行已在9月先後下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點、將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20％。

據澎湃新聞報導，上一次將金融機構和企業的跨境融資宏觀審慎調節參數上調，要追溯到2020年3月。當時人民幣兌美元即期匯率即將「破7」的背景下。