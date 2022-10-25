30歲澳洲女星萊拉喬治（Leila George）自2016年開始主演犯罪影集《野獸家族》也在8月劃下句點，準備好踏入新作品的她，宣布將參演Apple TV＋全新懸疑影集《Diaclaimer》，飾演影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的年輕時期。

萊拉喬治出生自演藝世家，父親是有著「人類變色龍」之稱的文森唐諾佛利歐（Vincent D'Onofrio），曾演出長壽犯罪影集《法網游龍》偵探「蘿蔔葛倫」長達十年，也在電影《MIB星際戰警》、《侏羅紀世界》中演出要角。受父親影響，外型亮麗的萊拉也踏入演藝圈，更因與大31歲奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）的父女戀聲名大噪，不過2人已在2022年初結束婚姻關係。

《Diaclaimer》故事講述凱特布蘭琪飾演的紀錄片導演「凱薩琳」，專門拍攝揭露重要機構所藏匿違法事件，事業如日中天，也擁有完美丈夫並育有一子，但在她無意間翻出一本小說後開始改變。讓她為之顫抖的是故事主角似乎就是她自己，和她以為已經成功掩蓋多年的秘密。在現今的凱薩琳一次次回溯記憶找尋線索時，呈現出過去她為夢想執著、奮力賣命的模樣。

該劇改編自同名小說《免責聲明》，是金獎導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）與Apple TV＋簽下多年合約的首部影集，他不僅作為導演，也兼任編劇和執行製作人，是他全權負責原創影集每一集的編導處女作，並由他曾奪得奧斯卡最佳攝影獎的製作公司Esperanto Filmoj負責。