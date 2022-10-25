北市勞動局就業服務處辦理就業甄選，即日起上午10時至10月31日下午5時受理網路報名，勞動局表示，北市府共釋出102個職缺，月薪最高65K，預計11月19日、20日舉辦甄試。

勞動局表示，此次就業甄選共29個機關參加，提供102個職缺，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、護理師等，薪資40K以上的職缺多達44個，月薪最高65K，而北市衛生局約聘執行祕書也提供54K的高薪，工作內容為協助業務主，任綜理中心業務，隨著每年考核晉升，更有機會可達到59K的高薪。

北市衛生局、社會局及相關所屬機關提供共44個職缺，起薪均落在36K至54K間，其中，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導（兒少組）職缺，起薪高達47K，隨著每年考核晉升，有機會達到65K的高薪，工作內容為指導家庭暴力及性侵害事件的個案緊急保護等業務。

都市發展局及工務局所屬機關職缺共20個，薪資介於30K至48K間，工作內容為辦理全市工業區、商業區、各行政區通盤檢討作業、協辦都市更新修法等。

就服處指出，報考人在家即可用電腦或手機線上報名，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，也避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。