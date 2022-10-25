去年桃園吳姓男子懷疑謝姓妻子有外遇，他將妻子悶死、對折裝進水桶藏屍，一審桃園地方法院不忍2名幼女，因本案件同時失去雙親，將吳男依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，二審台灣高等法院減輕刑度，輕判12年徒刑。可上訴。

吳男在去年11月29日晚間趁謝女熟睡時擅自查看她手機內臉書通訊軟體，發現她與其他男性朋友之對話，疑其對婚姻不忠，隔天上午，兩人透過LINE軟體通訊時，謝女留言三字經辱罵吳男並質問他為何半夜不睡覺查看其手機，且表示兩人婚姻取決於吳的信不信任。

吳男讀取後深感委屈憤怒，當面質問謝女「你為什麼要這樣對我，我有看到妳臉書的小帳號了」，謝回應「那都過去了」，吳男再回應「我已經看到對話內容了，那你們現在還在聊」，並出拳毆打謝之頭臉部，造成謝頭臉部嚴重挫傷，口腔內出血。

吳男一手摀住謝的嘴巴，一手捏住謝的鼻子，使之窒息直至呼吸衰竭死亡，他見謝女已無呼吸後，深知闖下大禍，先將謝裝入大型塑膠袋中，以拖把整理現場血跡並將現場桌椅擺正，隨後向家人佯稱謝女跑掉了。

吳男將屍體裝入塑膠袋再置入大型橘色水桶後，將水桶放於陽台，再前往老家與兩位女兒相聚，12月1日吳男電話告知三姊，要把小孩子交代給對方，並親口坦承把謝女悶死，隨後向警方自首，員警獲報立即趕往查看，果在陽台處發現謝的屍體。

桃園地院斥責吳男冷血無視被害人之死前掙扎，直至其氣絕身亡，始鬆開雙手，足證被告不念舊情，殺意至堅，殺人手法殘忍泯滅人性，造成之後果無可彌補，但不忍該二名幼女同時失去雙親，將吳男判處無期徒刑，高院輕判12年。

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