為了牽制大陸先進晶片發展，美國屢屢發動制裁，限制產品與技術出口，雙方關係進一步惡化，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）受訪時表示，美國對大陸晶片實施管制措施是不可避免的事情，因為美國希望在競爭過程中保持領先，美國也必須把先進晶片製造優勢移回本土。

季辛格在華爾街日報Tech Live論壇中就各項半導體議題發表看法，談到美國近期對大陸晶片業施加的措施時，季辛格說，我認為推動供應鏈重新平衡相當重要，這個地緣政治事件是不可避免的，美國希望在競爭過程中保持領先。

美國最新的舉措是禁止美國公民、企業或組織協助大陸晶片業進行研發與生產，受影響的範圍包括超級電腦、人工智慧與軍事等先進晶片領域，製程技術較為低階的產品暫時不受影響。

此事已經引起歐美廠商震撼，設備大廠艾司摩爾（ASML）宣布禁止美籍員工與大陸客戶接觸，科磊也暫停為大陸客戶提供銷售與服務，日前也傳出台積電暫停替大陸AI晶片廠商壁仞代工，盼完全符合規定。

季辛格也呼籲，美國需要把先進晶片的技術帶回本土，才能確保國家安全、超級運算與人工智慧的半導體供應能夠順利。事實上，英特爾早在去年就曾發豪語要拿回在晶圓代工的領導地位，積極拓展公司的製造業務，同時推動晶片法案順利過關，在美國當地生產晶片的廠商將能獲得補貼或稅收減免。