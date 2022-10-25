在全球經濟形式快速轉變之下，社交平台的競爭愈發激烈。2021年大陸的互聯網行銷市場規模達到了六千多億人民幣，各大主流平台都想從中分一杯羹。去年微博整年的營收淨利潤達到了4.3億美元，用戶的廣告投放占了將近八成的收入。在五億多的基礎用戶下，利用自身平台的優勢及特點讓微博能在眾多平台中成為品牌主的優先選擇。

本次金手指趨勢論壇邀請到了微博商業市場總監高新媛以「見微知著，激活新增長」為題，為大家說明微博如何定位自身在廣告市場上的角色定位。作為一個社交媒體，微博應該如何貼近消費者的需求以幫助客戶在行銷策略上找到新的突破口。以及作為品牌方，應該如何有效地運用微博來搶佔下一個行銷的機會點。

高新媛從業以來深入快消、教育、奢侈品、游戲等多項領域。以行業數據、品牌營銷分析爲核心，為團隊制定經營戰略。在全球經濟形式下的廣告市場進入低位波動和壓力上行階段, 主流平台用戶搶奪激烈，本次高新媛總監將透過分享成功案例，讓品牌主了解如何利用平台優勢搶奪用戶心智，打造長效經營的「品牌力」。

今年金手指獎及時報金像獎第一階段評審已經於10月16日結束，第二階段複決審於10月25日結束，全球總決審會將於10月29日進行，眾所期待的獲奬作品即將在11月4日的頒奬典禮中揭曉，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。（資料來源/金手指奬執委會）

論壇資訊：日期為10月25日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (免費報名，會議前提供VooV會議連結)