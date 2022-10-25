香港特區政府教育局24日公佈，由2023／2024學年起，新聘任教師必須通過香港基本法及香港國安法測試。香港教育局發言人表示，香港基本法與日常生活息息相關，更是學校課程中十分重要的元素，須予以加強。教師必須正確理解基本法，才能啟迪學生，説明他們正確認識香港的憲制地位，以及對基本法與「一國兩制」建立正面的態度。

據新華網引述香港教育局發言人表示，本學年起，香港公營學校的新聘教師，必須在基本法測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。2022年施政報告公佈，由2023／2024學年起，教師基本法測試的要求將擴展至所有直接資助計畫學校及參加幼稚園教育計畫的幼稚園，而測試內容會涵蓋香港基本法及香港國安法。

而香港教育局24日已向全港中小學發出通告，公佈有關測試的要求和細節。第一輪《基本法及香港國安法》測試（學位程度）將於12月3日舉行。