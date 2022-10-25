味精是相當常見的調味料，不過隨健康意識抬頭，味精也不知不覺被視為某種有害健康的物質。究竟味精真的這麼傷身嗎？又為什麼沒吃味精的人還是出現健康問題？該注意的有哪些？營養師陳嫚羚表示，真正容易引起健康問題的其實是在於「不良的飲食習慣」，例如鹽吃太多、味精吃太多，又或者是加了味精又加鹽、加了味精又加其它調味料。

●味精有害健康？營養師指真正傷身關鍵是「鈉」

陳嫚羚指出，味精為「麩胺酸鈉鹽」，是鈉鹽的一種，據文獻最早是在1908年由日本池田菊苗教授在海藻中萃取出，他發現這類鹽有一種有別於其他鹽的鮮味、海味，入菜後可帶來很好的風味。而雖說是在1908年被發現，但其實人類也早就在食用，因為這天然的成分在各種食物中都常吃得到，例如海藻、昆布、蘑菇等，以及由此熬煮的高湯也都有麩胺酸鈉的存在。

陳嫚羚表示，許多民眾會認為味精有其他添加物、是化學物質、加工調味料，對於味精的看法有各種傷身的觀點，但其實一般情況下味精只是鹽的一種，除了萃取，是趨近天然但非必需的氨基酸之一，並沒有特別會傷害健康的成分，也未被列入致癌物名單中。唯一需留意的在於和同匙量的鹽相比，約有1/3的鈉，需注意的其實就是鈉。

●味精並非傷身主因 ４吃法才真糟糕

圖/今健康提供

陳嫚羚表示，因味精是鈉鹽的一種，真正容易引起健康問題的其實是在於「不良的飲食習慣」，例如鹽吃太多、味精吃太多，又或者是加了味精又加鹽、加了味精又加其它調味料等。這問題並不在味精，任何一種鹽、鈉攝取過量都會對健康造成危害。

舉例來說，許多人吃便當沒加味精，但主菜灑胡椒鹽、又加辣椒醬、滷汁又一大把，蔬菜也為了增添風味加了不少鹽，這種吃法才可怕。這也是為什麼很多人沒吃味精，一樣有高血壓、間接引起三高、乃至引起視網膜病變、腎臟病、腦中風、心肌梗塞等健康問題，該防範的重點在於鈉而非味精。

需留意鈉含量過高的調味料，也包括如高湯塊，或是醬油、醬油膏、豆瓣醬等醬類，蠔油又比醬類來得更高。而即溶沖泡的湯品、泡麵等，也含有相當高的鈉含量，若整包加下去，也容易有鈉攝取過量的問題。營養標示上顯示每100公克含有600毫克的鈉，就屬於高鈉食品，提醒民眾留意。

●吃東西出現口渴等症狀 恐怕已攝取過多鈉

陳嫚羚也提醒，民眾大啖美食時，常會感到口渴，這其實常見為鈉攝取過多的警訊，鈉過量易使體內電解質失衡，除此之外也易有腹痛、腹瀉等情況出現，再嚴重一些也可能會有無力、倦怠、噁心、想吐的感覺。這些都是常見民眾吃過頭感到不適的問題，或許並不單單只是吃了太多，而是鈉攝取過量了。

●別讓鹽、味精、調味料傷健康 營養師教享受美食兼顧養生

美食當前自然是難以拒絕，陳嫚羚建議，飲食的養生之道在於習慣，應養成「日常健康吃，偶爾開心吃」的習慣，平時低油、低鹽、低糖、高纖飲食、多喝水，一周最多兩天大餐。大餐時也盡量避免油、鹽、糖過多，調味料盡量自己加，有加味精就考慮別再加鹽、調味料等，或是至少減半，最好的方式以天然的蔥、薑、蒜等辛香料為主。

大餐時間也建議選在中午，並留意當天飲水量達體重乘以40，以補充足夠的水分幫助代謝，在睡前還有相較晚上更多的時間喝水、將鈉排出，以達美食和健康的平衡。

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