昇陽半導體(8028)受惠再生晶圓新產能開出及晶圓薄化需求持穩，法人看好2022年第四季營運可望續揚創高。昇陽半導體股價17日下探45.8元的1年低點後止跌震盪回升，今（25）日不畏大盤開低走低，開高上漲3.35％至52.5元，早盤維持約1％漲幅，表現優於大盤。

昇陽半導體9月自結合併營收2.82億元，月增2.59％、年增達16.71％，連3月改寫新高。使第三季合併營收8.24億元，季增達12.88％、年增達16.23％，同步改寫新高。累計前三季合併營收22.81億元、年增9.21％，續創同期新高。

昇陽半導體第三季單月營收持續創高，投顧法人認為主要受惠再生晶圓逐步擴產效益、晶圓薄化訂單需求改善，配合新台幣貶值助攻。昇陽半導體去年第四季再生晶圓產能為每月33萬片，至第二季已提升至36萬片，公司預計今年底將提升至45萬片。

展望後市，雖然客戶拉貨動能較預期放緩，但在先進製程對再生晶圓需求增加、國際IDM廠新產能開出帶動晶圓薄化需求，昇陽半導體兩大業務接單動能續強，配合中港新廠產能逐步開出，法人看好第四季營收可望再創新高，全年營收估成長19％、每股盈餘估逾2.5元。

展望2023年，在台中港廠持續擴增再生晶圓產能下，投顧法人認為可望帶動昇陽半導體營運持續成長，預估明年營收可望續揚17％、每股盈餘挑戰突破3.3元，並看好2023～2025年營收年複合成長率（CAGR）估約15～20％。昇陽半導體不評論法人評估數據。