聯強(2347)與台灣歐特克團隊，日前攜手台灣營建研究院、工業技術研究院，舉辦2022 Autodesk Converge創新高峰會，以「智慧賦能，綠色未來」為主題，探討跨產業融合發展的未來挑戰，以及企業如何借助工具與軟體平台，加速數位轉型，掌握ESG永續發展商機。

全球工業設計軟體知名品牌Autodesk(歐特克)，近年來致力於建構整合式軟體平台，融合工業物聯網、仿真技術、系統集成、虛擬化、遠端計算、增材製造、協作機器人等關鍵技術，整合技術堆疊，協助客戶將複雜的流程自動化。

聯強是Autodesk台灣獨家加值代理商合作夥伴，配合Autodesk建構軟體平台與專注垂直產業深耕的策略轉型，聯強也積極投注資源，成立銷售技術支援團隊，針對建築營建、製造、傳媒娛樂等行業解決方案供應商，擔任技術諮詢與應用導入的賦能角色，協助經銷夥伴提升產品導入能力，帶動業績成果屢創新高。在疫情驅動各行業積極數位轉型的趨勢下，聯強團隊協同歐特克的案件導入數量，每年平均超過千餘件，年服務量能超過500家企業。

聯強集團透過「營運服務平台(MSP)」的整合服務能耐，整合提供原廠及經銷商四大面向服務：

一、訂單流程自動化服務：透過雲端訂閱平台，協助經銷商即時管理終端用戶訂閱，以及用戶續約提醒和訂閱預約機制，降低人力運作成本，且提高商務運作效率。

二、技術支援服務：成立「銷售技術支援團隊」，由行業別專職業務工程師，提供經銷商售前、售後技術支援，並對終端用戶提供故障排除服務，降低經銷商與品牌廠商技術人力負擔。

三、市場行銷服務：整合內外行銷資源，刺激市場需求，於媒體曝光各種行銷活動；亦可協助建置與維護品牌商專屬網站，建立在地化產品知識庫，提高用戶產品使用滿意度。

四、通路開發服務：整合軟硬產品優勢，提供經銷商多元化行業應用解決方案，協助品牌商拓展新通路與觸及新市場機會，建立品牌生態圈。

聯強作為平台服務的提供者，集結橫向與縱向的資源，並將服務優化調整，提供品牌原廠多重面向的服務合作，共同開拓各垂直產業解決方案；同時，亦提供經銷商更多元的工具或服務項目，推動台灣行業生態系統朝向數位轉型共同邁進。