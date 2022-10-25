嘉澤(3533)前9月合併營收為200.76億元，年增30.83%，通膨升息及俄烏戰爭陰霾未除，終端市場變數不少，嘉澤預估，第4季與第3季持平，美系外資最新報告調高嘉澤2022年到2024年的每股盈餘預估，並重申「買進」評等，目標價調升至1110元。

電子產業受全球通膨升息、大陸清零封控及俄烏戰爭等因素干擾，PC及伺服器市況平平，嘉澤下半年營運也受到影響，所幸CPU及伺服器升級趨勢未變，AMD新一代產品開始出貨為嘉澤第4季帶來新動能。

受惠於客戶新品上市拉貨，嘉澤9月合併營收為26.63億元，月增12.27%，年增28.63%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為72.72億元，季增9.34%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為200.76億元，年增30.83%。

嘉澤表示，目前訂單能見度只有一個月，初估第4季與第3季持平。

美系外資最新報告上調嘉澤2022年/2023年/2024年每股盈餘13%/6%/5%，主要是為了反映更強的營收及更好的利潤率，重申嘉澤「買進」評等，目標價由1024元調高至1110元。