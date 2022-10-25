追思祭典由金防部指揮官陳忠文中將(左3)與縣長楊鎮浯(左2)共同主祭(于家麒攝)

金防部官兵、縣府團隊與地區各界亦派代表參加祭拜，場面莊嚴隆重(于家麒攝)

金防部官兵手持馨香，列隊向陣亡的英勇先烈獻花致敬(于家麒攝)

10月25日是金門古寧頭大捷紀念日，今日上午陸軍金門防衛指揮部於太武山忠烈祠舉辦「古寧頭戰役73周年追思祭悼活動」，由金防部指揮官陳忠文中將與縣長楊鎮浯共同主祭，縣府團隊與地區各界亦派代表參加祭拜，金防部官兵手持馨香，列隊向陣亡先烈獻花致敬，場面莊嚴隆重。

回顧民國38年10月25日凌晨，共軍自大嶝、小嶝、蓮河及廈門渡海進犯，向金門北海岸口至古寧頭一線發起攻勢，掀起震驚中外的古寧頭大戰。金門防衛指揮部指出，當年中共企圖以優勢兵力，一舉擊潰國軍防線；駐防金門將士浴血奮戰，置個人死生於度外，歷經晝夜激戰，扭轉乾坤，化險為夷，最終開創勝利契機，成功殲滅來犯敵人，保衛台澎金馬之安全。

縣長楊鎮浯說，古寧頭戰役代表著金門重要的歷史記憶，透過祭典感謝所有先烈對這塊土地的犧牲奉獻，保衛國家，希望國人透過這段沉痛的歷史記取教訓，特別是現在兩岸關係緊張的氛圍當中，更應該想辦法避免紛爭、創造和平，金門鄉親經過戰爭的洗禮，特別珍惜和平的可貴，也特別渴望交流的實現，所以此時如果中央政府釋出善意，盡速開放小三通，以金門為出發點將會是兩岸和平關係重要的突破口。

金防部則表示，國軍全體官兵將秉持「繼志承烈、奮力再進」的古寧頭大捷精神，永續傳承烈士守護疆土信念，並以「防衛固守、重層嚇阻」的戰略構想，貫徹「處處皆戰場、時時都訓練」的原則持續勤訓精練，建構優質的防衛武力，以捍衛國家之安全。