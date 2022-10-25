簡舒培爆城博「手諭交辦」規避預算審查 黃珊珊霸氣駁「有公文內簽」：紙條我寫的我負責

民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室25日批評，2022台北城博會是前副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊「手諭」交辦，甚至動用「救命錢」二備金，並將預算藏在局處內規避議會監督。對此，黃珊珊稱紙條確實是她寫的，後續都有完整公文和內簽，可通過審計部審查，還暗酸陳時中「我不像有些人用說的，到時候不負責。」

黃珊珊上午發表文化政策後接受媒體聯訪，她表示，城博會經過討論、市長裁示完畢後，她才寫條子給研考會，請對方按照決議辦理，「這種條子我寫過幾百張，防疫時間重要的事情就是馬上下條子」，但後續會有全部的公文和內簽，可以通過審計部審查，所以議員不用把扭曲成只有這張條子。

黃珊珊指出，城博會並非是她一人下條子（手諭）的結果，而是經過討論、市長裁示、請局處處理的過程，後面都有正式公文，動用經費時都會經過公開程序，「這些資訊議員只要願意調都調得到，城博本來就是公務預算編列完後的新計畫，所以新計畫當然是動用二備金。」

黃珊珊強調，這張紙條是她寫的，還寫了幾百張，包括防疫期間想做什麼，要買口罩還是不買口罩，這些都已寫了幾百張，那是不是要一次調出來看看，她還酸說「我寫的我負責，我不會像有些人用說的，到時候不負責。」