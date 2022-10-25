移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，會同彰化縣警察局芳苑分局，查獲陳姓駕駛滿載非法移工，車斗塞了10人。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

缺工嚴重，小蜜蜂運載非法移工猖獗，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲失聯移工據點線報，14日會同彰化縣警察局芳苑分局於清晨守候，陳姓駕駛滿載非法移工，看到偵查車，竟不管車斗載的是有血有肉的移工，直接倒車用車斗衝撞偵查車，企圖逃逸，被警方逮捕，揭開帆布，車斗竟塞了10人，全被撞得東倒西歪、眼冒金星。

於近日聯合彰化縣警察局芳苑分局及科技偵查隊，兵分兩路拂曉出擊，在彰化縣芳苑鄉及和美鎮地區，以車輛包抄攔查及突襲住處方式進行查察。共查獲20名非法外籍人士及2名非法雇主。

芳苑據點相當誇張，民眾檢舉某廢棄住宅不明外籍喧譁，彰化縣專勤隊鎖定1部藍色貨車。10月14日清晨，趁該車滿載逾期外籍人士出發攔車圍捕；陳姓國人駕駛竟倒車衝撞查察車輛，幸好車上人員全數平安，司機以現行犯逮捕，依妨礙公務送辦。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，會同彰化縣警察局芳苑分局，查獲陳姓駕駛滿載非法移工，車斗塞了10人。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，會同彰化縣警察局芳苑分局，查獲陳姓駕駛滿載非法移工，車斗塞了10人。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

車斗帆布揭開後，車內人士魚貫下車，「1、2、3、4…10」哇！車斗裡竟然塞了10人逾期移工，分別是菲律賓、印尼及越南，要前往雞場工作，彰化專勤隊還發現，業者從廂型車換到租賓士車掩護，屢次遭查獲，現在竟換成有帆布遮蔽的貨車以掩人耳目，花招百出。

把移工當沙丁魚塞車斗 衝撞偵查車全撞得東倒西歪

另外，彰化縣和美鎮一處鐵皮屋疑似有失聯移工群聚，查察幹員凌晨摸黑前往埋伏，破曉出擊，查獲5名女性失聯移工。查察時，合法身分的男士仍不忘挺身而出，試圖掩飾女友非法身分，還是被機警幹員識破。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗強調聘僱來路不明外來人口 最重罰75萬元民眾。5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，勿以身試法。