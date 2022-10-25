「孫慶國董事長兼社長違法自肥，任意破壞勞資和諧，應該下台。」國語日報今天是創報74年社慶，但是數十位員工卻到教育部前陳情，指控董事長孫慶國砍員工、降薪水，他們要求主管機關教育部出手拯救。

國語日報於1948年10月25日創刊，今天是創報74年的社慶，作為全世界唯一全文標註注音符號的中文報紙，陪伴許多人成長、學習，是台灣學生的共同記憶與資產。

今天數十位國語日報的員工到教育部前陳情，他們表示，2021年9月孫慶國擔任董事長後，自兼社長，進而得以領取社長每月10萬元以上的全薪，這已違反規定。此外，孫慶國在內部安插私人、聘用有違反新聞紀錄的記者、採購不依往例辦理、獎懲升遷不依既有程序等，使國語日報內部治理陷入紊亂。

國語日報工會指出，報社以疫情衝擊營運不佳為由，違法資遣10餘名員工，迫使員工必須向法院提起恢復僱佣關係之訴；報社又將員工入社以來數十年固定受領、列入年薪的三節獎金，一紙通告就減發，已影響員工生計？

國語日報工會代理理事長王福鈞說，孫慶國擔任董事長兼任社長後，沒有好好治理，導致報社向下沉淪，並對員工砍薪資及非法資遣，讓人忍無可忍。今天社慶，孫慶國還對員工進行分化，有參加社慶的人可以領一包米，沒參加的人就領不到。

被迫從國語日報離職的林姓員工表示，他在報社工作25年時，社方在沒有溝通下，就將他所屬的部門整個裁撤，並強迫他退休，已這違法勞動法令。

教育部終身教育司專門委員魏仕哲出面接受陳情書，他表示，今年4月已行文國語日報社，員工薪資攸關生計，他們的權益應該被保障，這也是社方的基本責任。教育部要求國語日報社，加強與員工溝通及協調，不要損及他們的權益。

孫慶國接受媒體採訪時回應，他都是依照董事會的授權來經營報社，員工有意見去教育部陳情，這沒關係，尊重他們說話的權益。對於發米給參加社慶的員工，他說是自掏腰包鼓勵想要改變的員工，報社長期虧損，去年就虧6500萬元，如果再不改變將無法生存下去，經過努力，今年虧損縮減到2300萬元。