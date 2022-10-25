美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，聯發科的下滑趨勢恐會持續幾個季度，故將目標價由620元調降到580元，評等維持中立。

美系外資表示，聯發科將在本周五舉辦法人說明會，第三季營收1421.6億元、季減少9%、年成長8%，符合財測低端，預估聯發科第三季毛利率、營業利益率分別為48%以及23%。

美系外資表示，聯發科第四季收益和利潤率的壓力恐延續到第四季，主要是受到5G智慧型手機需求持續疲軟，預計聯發科的下滑趨勢恐會持續幾個季度，故將目標價由620元調降到580元，評等維持中立。

美系外資表示，今年上半年開始，Android智慧手機低迷，且需求目前沒有復甦的跡象，預計庫存調整可能會穩定到明年上半年，復甦前景仍然遙遠，聯發科50%的營收來自大陸智慧型手機SoC(系統單晶片)，預計今年智慧型手機業務將下滑10%。

美系外資表示，物聯網、邊緣計算對聯發科來說具有長期潛力，營收貢獻約40%，然而，有鑑於庫存修正，也看到趨勢放緩和需求低迷。至於對工業和汽車等新機會，聯發科比同業相比相對較慢，主要是因為其專注於信息娛樂市場，加上PMIC(電源管理IC)業務也面臨來自國際IDM的壓力，因此，預計聯發科的非智慧手機業務明年年增率也恐下滑5~10%。

美系外資表示，估計聯發科的代工成本在2022~2023年期間增長超過10%，在需求前景低迷加劇的情況下，對聯發科產品升級週期持保守態度，預計聯發科在2022年登頂後，在2023年、2024年毛利率分別落在45.8%、44.4%，大陸市場的需求復甦對聯發科仍是一個不確定因素。