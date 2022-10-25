台股10月失守13,000點關卡，大盤持續震盪修正，凱基投顧近期發布研究報告表示，受惠股價跌深與財報不差，相信年底前有機會出現熊市反彈行情，但同時研判本波熊市將會延續至2023年，主因企業獲利下修潮才剛開始，提醒投資人也要提高現金部位，因應指數波動的風險。

凱基投顧指出，台股於今年長空架構下共出現過3次的跌深反彈行情，包含3月、5月、7月，彈幅普遍落於1,000~1,500點左右，反彈幅達6~11%，年底前仍有機會再度複製類似反彈走勢，而主要催化劑將來自企業第三季財報不差，因為部分族群其第三季實際營收較原估計來得優異，而這些族群主要是iPhone供應鏈、EMS廠、網通、製鞋、自行車等，但本波反彈幅度仍有許多因素影響，需視聯準會官員鷹派態度、美中科技戰以及地緣政治變化而定。

台股企業獲利預估值於今年6月正式步入下修循環，並終結疫情復甦以來長達25個月的獲利上修週期。凱基投顧預估本輪獲利下修潮將至少延續至明年上半年，主因過往獲利下修週期通常耗時1年以上。其次，往年景氣顯著放緩或衰退下，台股獲利衰退至少20%起跳，惟市場共識預估僅年減10%，意味市場分析師並未將2023年預估獲利調整成景氣衰退模式，但凱基投顧預估歐元區與美國景氣將於2023年上下半年輪流步入衰退。

凱基投顧也提醒，觀察目前半導體庫存去化緩慢，將導致本波庫存調整延後的機率遠高於提前的可能，因此短線佈局建議以跌深且業績不差的族群為交易重點，如蘋概、雲端/資料中心、網通、矽智財、ABF、汽車電子、綠能等族群，長線則建議投資人持續提高現金部位，重視風險穩健前行。