一生都奉獻給歌仔戲的陳亞蘭日前創金鐘獎開辦以來首例，以女扮男裝的角色入圍並奪下金鐘視帝，而她先前主持節目時，曾邀來兩位歌仔戲名旦連明月、陳怡真，其中連明月10多年前動過腦瘤手術，最近身體又出狀況，上廁所時突然昏迷不醒，緊急送醫後被醫生判定不僅肝硬化，肝臟附近還長了腫瘤，令人憂心。

70歲的連明月從小在戲劇世家長大，4歲時就加入救母的「光華興歌劇團」，從此跟歌仔戲結緣，長大後進入台視「王明山歌劇團」擔任武生，又參與過「小明明歌劇團」、「台視聯合歌劇團」以及「葉青歌仔戲團」，曾和葉青是好搭檔，近年因身體問題淡出演藝圈。

連明月上節目自曝肝臟長腫瘤，過幾天要動換肝手術。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道Youtube）

近日連明月上《命運好好玩》，坦言因身材不高，這輩子因為身高問題錯失許多角色，要說如果自己身高夠高，「怎麼會有楊麗花跟葉青、陳亞蘭？」自嘲都是因為自己「讓步」，才讓她們有出頭的機會。而連明月7歲時就登台當小生，10多年前因腦瘤開過刀，最近更發現肝硬化，導致整個人暴瘦，身形又再小了一號。

連明月表示，自己人生從小到大都很辛苦，導致健康不斷出狀況，腦瘤是因為車禍衝擊瘀血，後來一度以為自己身體康復，近年因疫情工作減少，某天在廁所昏坐了40分鐘，送急診才知道是因為肝昏迷，她失去意識時還稱呼自己的兒子「哥哥」，醫生後來診斷出她肝硬化、肝臟附近長腫瘤，過幾天要準備動換肝手術，但她仍相當樂觀，稱別人肝臟長腫瘤恐怕只能待在家養病，自己還有機會上節目跟大家聊天，而她兒子相當孝順，自願要把肝臟捐給她，她原本婉拒，然而兒子表示希望媽媽長命百歲，所以一定要捐，才讓她點頭答應，主持人陳亞蘭和何篤霖也為她打氣，希望她手術順利成功，平安歸來再上節目講給大家聽。