民調天差地遠！臉書發文轟「惡質選風又開始」 黃珊珊回應了

日前尼沙颱風外圍環流為台北帶來猛烈雨勢，導致百齡橋堤外停車場有近百輛轎車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中昨稱，自己當市長不會臨時關水門，更嗆無黨籍候選人黃珊珊「是在懂瞎毀」。對此，黃珊珊25日表示，水門外淹的是車子，水門沒關淹掉的是全部市民，「是要車子被淹掉還是家也被淹掉？」

台北市長柯文哲「水門爭議」持續延燒，陳時中痛批柯沒同理心，強調自己當選台北市長後，不會在堤外有人車的情況下關水門，遭黃珊珊狠酸不懂相關規範，陳昨反嗆，「說我不懂水門，我跟妳講我很懂啦，我就懂我的車子不要被淹，這樣懂還不懂？」還嗆說「妳很懂，懂到市民的車被淹，是在懂瞎毀？」

對此，黃珊珊上午發表文化政策後接受媒體聯訪時說，水門外淹的是車子，水門沒關淹的是全部市民，「不知道住在旁邊的車主，是要車子被淹掉，還是他的家也被淹掉？」重點是關水門有一定標準，不要因為車子讓周圍區域變成水鄉澤國，「我還是強調，關了水門，相關人員一定有地方可以移置，這個部分不要拿來做政治操作。」