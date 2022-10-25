疫情指揮中心24日宣布，11月7日起放寬4大防疫措施，包括確診者「7+7」調整為「7+0」、同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」 等，若依此，確診者在11月26日仍不得投票，引發各界爭議。一份最新網路民調顯示，高達42.0%的民眾贊成確診者行使投票權，認為「人權不應受疫情所限」；並有26.5%的民眾贊成比照南韓作法，開放確診者專屬投票時段。

《yahoo!新聞》自24日起針對「你贊成確診者行使投票權嗎？」進行網路民調，截至今（25）日上午11時，已有約4萬人參與投票。在「你贊成確診者行使投票權嗎？」這題，有42.0%認為「贊成，人權不應受疫情所限」，41.0%認為「反對，防疫優先」，17.0%認為「不知道／沒意見」。

針對「你較認同哪種確診者投票方案？」支持比照南韓作法「開放確診者專屬投票時段」為26.5%，支持「維持現況，不開放確診者投票」為23.6%，認為「不知道／沒意見」為14.6%，支持比照日本作法「由親友代為郵遞選票」為11.3%，支持「放寬確診隔離天數，改0+7或3+4」為9.8%，支持「類降級」無症狀或輕症免通報」為9.5%，其他者則為4.7%。

此民調參與投票者以女性居多達55.3%，居住地點則以北部（北北基/桃竹苗）最多達49.3%，年齡方面則以36~40歲最多達19.5%、41~45歲次之達18.0%、31~35歲排第三達15.6%