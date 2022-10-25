桃園市復興區長候選人楊春樹8月6日舉辦餐會，假借討論復興區觀光發展及解決交通問題，席開3桌宴請15名計程車司機，卻身穿競選背心，在餐廳尋求司機們支持，桃園地檢署25日依行賄罪起訴楊男跟吳姓樁腳。

檢方調查，楊春樹及吳姓樁腳為求讓其當選區長，涉嫌由吳男以Line軟體傳送訊息到計程車隊「小黃家族」群組，假藉討論復興區觀光發展及解決風景區交通問題之義，邀集復興區計程車從業人員，於8月6日晚間6時許，在桃園市復興區某飲食店餐敘。

當天餐廳席開3桌，招待不知情選民15人。飲宴間，再由吳男帶同穿著競選背心的楊春樹，逐桌敬酒致意，並稱楊春樹是區長候選人，請大家支持等語，檢方認為2人行為涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之對有投票權人行求賄賂約其投票權為一定行使罪嫌。

為此4日檢察官陳嘉義指揮調查局桃園市調查處、大溪警分局共同偵辦楊春樹涉嫌賄選案，當天帶回楊男、吳男及另名周姓樁腳，並分別以20萬元、10萬元及5萬元交保。不過周男因罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方認為，2人不思正途，不以政策及執行力獲得選民青睞，妄圖以餐會不正利益，誘使選民支持，雖於調查之初否認犯行，然面對相關證據，經檢察官細心提示及追問，終據實坦認，犯後態度尚可，檢察官依公職人員選舉罷免法第99條第5項之規定，請法院酌量減輕其刑。

桃園地檢署強調，公平乾淨的選舉，是民主政治的基石。候選人應以民為主之從政初心，依靠政見及服務等正途，尋求選民之認同，切勿心存僥倖，以身試法，本署將持續積極強力查緝，嚴查速辦，決不寬貸。