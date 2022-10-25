天氣逐漸轉冷民眾開始吃火鍋，有網友近日在網路上好奇詢問大家，覺得火鍋裡最不該出現的食材是什麼？對此，網友們一面倒點名「芋頭」，直呼「我超愛芋頭，但是千萬不能出現在火鍋裡」、「根本是邪教」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」發文提問，大家覺得火鍋裡最不該出現的食材是什麼？而他首先點名芋頭、南瓜，馬上引發網友們共鳴。

PO文一出引起熱烈討論，網友們留言數超過600則，其中最多人無法接受的火鍋食材就是「芋頭」，紛紛留言：「芋頭煮火鍋超噁心的，像廚餘一樣」、「我不能接受湯頭黏糊糊」、「芋頭根本邪教無誤」、「芋頭就該做成甜」、「芋頭、南瓜、蟹味棒，如果出現在火鍋，建議直接倒掉」。

除了芋頭，也有網友不能接受火鍋加豆皮、水晶餃、加工火鍋料等，「豆皮…加下去油味毀整鍋」、「火鍋料都好難吃」、「魚皮、蒟蒻、瓜類」、「蟹棒條的塑膠套」、「絲瓜，一個不小心遺忘就變成像鼻涕一樣的存在」、「我覺得只需要出現丸子、菜、肉、蝦子、蛤蜊就好，其他都不用出現我不介意」。