無黨籍桃園市長候選人鄭寶清向桃勤工會成員請託。（蔡明亘攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今早出席桃勤企業工會代表大會，深深鞠躬向工會成員請託，談及自己與工會創立關係緊密，許多勞工朋友也決定要全力替他輔選。此外，對於國民黨桃園市長候選人張善政遭綠營指複製2018年高雄市長選舉模式，鄭寶清也提醒「迴力鏢會打到自己」。

鄭寶清表示，1987年桃勤企業工會在他家成立，與民進黨創立時間相近，當時工運人士毛振飛帶著幾名勞工朋友到他家，他詢問「是不是真的要為勞工做事」，對方堅定答覆後便開始討論後續作法以及章程起草事宜。

鄭寶清說，他與工會感情很深，這也是台灣自組工會蓬勃發展最重要的起點，並強調只要心中有勞工，就會替勞工做事，長久以來都和工會站在一起，現在無論有任何需求或活動，對方都會全力以赴幫忙，工會也決議「要全力輔選我」。

此外，對於民進黨桃園市長候選人鄭運鵬稱國民黨在複製2018年高雄市長選舉模式，提醒桃園市民注意。鄭寶清認為，選舉方式多，要拿出主張與立場才能作為選民判斷標準，前高雄市長韓國瑜曾捲起一股旋風，雖最後被罷免，但前面的努力總是有成果。

鄭寶清直言，批評他人要拿出證據，否則「很多迴力鏢都會打到自己」，例如綠營指張善政擔任致公黨顧問，鄭運鵬就被爆料與中國大陸國營事業合作賺人民幣，強調任何批評都要基於事實根據，也是民主發展最重要的基礎。