大小朋友變裝搞鬼的開心派對萬聖節又將到來，高雄各地有很多精彩有趣又可撿便宜的萬聖節活動，像是高雄市政府與大高雄市觀光商圈總會於10月28日到30日連續3天，在駁二藝術特區共同舉辦「歐咪呀給萬聖季在高雄」市集活動，現場集結嚴選超過300個質感品牌，還有萬聖扮裝遊行，並打造專屬「屍速列車」提供拍照打卡；而位於高雄草衙的SKM Park Outlets則主打「惡靈夜總會」，祭出萬聖扮裝可享「星光暢玩」超值優惠、義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」，還有變裝群魔亂跑的2022高雄富邦馬拉松，另外高雄大遠百、漢神巨蛋、漢來美食、翰品酒店、青創空間「Pinway」等，也各自推出主題活動或特別商品，10月底的港都將充滿「裝神弄鬼」歡樂氣氛，歡迎大家精心打扮一起來高雄搗蛋狂歡！

歡樂萬聖節又將到來 高雄到處假鬼假怪│高雄

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觀光局長周玲妏表示，10月底高雄有多場萬聖節活動，充分展現高雄多元文化特質及在地熱情，讓大家不用出國，也能感受滿滿的異國樂趣，更可搭配「2022高雄秋遊商圈觀光節」活動，由在地商圈串聯300家特色品牌，更攜手旅宿業者祭出多元優惠方案，11月底前，來高雄逛街購物享滿額送再抽萬元 LINEPOINT點數；而秋冬之際來高雄最舒適，除了參加萬聖節活動，歡迎大家也能到北高雄的梓官、彌陀、永安、茄萣四區進行海線潮旅行，來趟在地商品的DIY體驗，觀賞溼地候鳥生態，適逢漁獲豐收期，也是嚐鮮、買魚貨的好時機；另外也可選擇走訪東高雄九區，到六龜寶來及不老地區泡優質美人湯放鬆身心，或到茂林觀賞世界唯二大規模「越冬型蝴蝶谷」的紫斑蝶，體驗在地原鄉文化，或規劃3天2夜深度遊歷東高雄及南橫美景。

觀光局表示，10月底高雄地區相當熱鬧，許多活動接力登場，像是為推廣台灣在地伴手禮，大高雄市觀光商圈總會串聯眾多商圈，從10月28日到30日連續三天在駁二藝術特區舉辦「歐咪呀給萬聖季在高雄」，現場集結各地美食料理、植栽手作、綠能美學、文創特色等攤商，嚴選超過300個質感品牌，10月29日下午除了有萬聖主題扮裝遊行，還特別用公車打造的「屍速列車」提供拍照打卡，另報名參加扮裝比賽，就有機會奪得獎金，而活動期間於市集內消費可領取抽獎券，並抽獎贈送商圈會員之伴手禮產品。

在高雄草衙的SKM Park Outlets則主打「惡靈夜總會」，營造滿滿萬聖節氛圍，超級適合搞怪打卡拍照，鈴鹿賽道樂園將叮叮電車搖身一變「幽靈列車」，並推出優惠，即日起至10月31日每天下午5點後扮鬼暢玩樂園，3人只要399元(需一位16歲以上成人帶2位12歲以下兒童)，可以暢玩樂園到晚上8點30分；義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」，16點30分後，可以299元星光票入園，一邊看樂團演唱，還可以暢玩樂園遊樂設施。而高雄大遠百、漢神百貨及漢神巨蛋也推出萬聖節相關活動，另外漢神美食的「漢來糕餅小舖」打造萬聖應景造型點心，其中「忘了帶腦」腦漿蛋糕超逼真，驚悚指數破表；高雄翰品酒店的港都茶樓則主打「蚯蚓咖啡凍」，10月31日限定，符合活動規則即可兌換一份。

眾所期待的2022高雄富邦馬拉松，首次結合西洋萬聖節的調皮熱鬧氣氛，四大變裝主題有天使與惡魔、小丑與小丑女、動漫鬼滅之刃及萬聖馬戲團等一起來群魔亂跑，既搞笑又熱血健康！青創空間「Pinway」10月28至30日在駁二大勇區域推出萬聖主題系列活動，陪伴大家歡樂度過萬聖夜，想知道更多的活動資訊，可以上高雄旅遊網查詢詳細內容。