路透社25日調查報導，由於出口不振外加利率大增，韓國第3季GDP有可能是零成長。至於通貨膨脹，在韓國央行拚命升息下，10月月增率應該有限，但還是在高檔區徘徊。

以出口為導向的韓國，經季節性因素調整後的上季GDP可能只有0.1%，較第2季還有0.7%，明顯差距不小。若以年增率來預估，第3季應為2.8%，跟第2季2.9%差不多。

法國興業銀行(Societe Generale)認為，在全球景氣前景堪慮下，韓國出口以及製造生產都可能繼續走下坡，加上民間消費有縮手現象，故當地GDP將趨緩。因為出口以及投資環境仍不佳，韓國經濟成長在短期內應該都會比較低迷些。

澳洲ANZ銀行指出，若展望韓國未來，會發現出口疲弱不堪、當地通膨上漲、償債壓力變大，還有緊縮的政策等都是利空因子。路透社預估，韓國今年GDP應還有2.6%，明年將只剩下1.9%。

韓國央行25日表示，當地民眾認為未來1年消費者通膨將上漲4.3%，較上個月調查的4.2%還要增加一些。韓國9月通膨漲5.6%，央行預估會有一段蠻長的時間，物價漲幅都會維持在5%到6%之間。

從2021年8月啟動升息循環迄今，韓國利率已大增2.5%，10月初甚至還罕見地再次出現1次就升息兩碼，也就是0.5%現象。為了要抑制通膨漲勢，市場預期在今年年底之前，韓國利率還會繼續向上。