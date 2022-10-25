羅技國際(Logitech International)在周二公布上季的銷售和獲利雙雙大幅下滑；隨著美元強勁和消費者信心的脆弱，該電腦周邊設備製造商業績受到衝擊。

在7~9月的第二財季裡，羅技的銷售較去年同期下跌了12%，為11.5億美元。在消除匯率波動後的銷售，則為下跌7%。

該鍵盤和滑鼠製造商還表示，財務長Nate Olmstead將離開公司，但Olmstead將繼續留在職位，直到公司找到繼任人選為止。

羅技第二財季營業利益為年減26%，來到1.56億美元。

該公司面臨成長放緩問題，特別是與去年同期相比較。去年由於新冠防疫管制，居家工作和休閒的人員大增，強勁的需求導致去年7~9月銷售創下史上新高水準。

但是從那時開始，防疫管制陸續解除，另一方面，零組件和運輸成本開始上漲，侵蝕了獲利率。

同時美元也已經走強，降低了海外銷售的價值。美國消費者信心變得更脆弱，歐洲的信心也有所下降。

羅技曾在七月下調全年業績展望，本周二確認了此前的財測指引，預計以固定貨幣和非通用會計準則(non-GAAP)計算的營業利益將在6.5億美元至7.5億美元之間，下降4%至8%。