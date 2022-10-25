確診新冠肺炎必須通報，並遵守現行隔離規定，急診科醫師田知學表示，近日一名70歲婦人快篩結果為陽性，婦人的兒子稱兩個禮拜前就確診，沒有通報也沒有看醫生，更沒有外出趴趴走，但插婦人的健保卡發現染疫期間有3次就醫資料，打臉婦人兒子沒外出的說法，此時婦人的小孫女突插嘴說「阿嬤會帶我上學、去餐廳吃飯」，令田知學無奈地說，確診時還是要多為他人著想。

田知學昨（24）日於個人臉書粉專指出，70歲的婦人到醫院急診，因有住院需求，用快篩篩檢結果為陽性確診，此時婦人的兒子說「我媽兩個禮拜前就確診了」，田知學追問是否有看醫生、通報，對方沒有看醫生，居隔期間都在家沒有外出。

田知學表示，沒有看醫生就沒有通報紀錄，第一次確診醫院端得通報，再加上住院還得住專責病房，這令婦人的兒子不滿地說，「你們怎麼不懂變通，我媽明明就確診過，也超過7＋7的隔離天數了。」

田知學將婦人的健保卡插入電腦查看，果真沒看到任何確診紀錄，但卻看到確診期間有3次診所、醫院就醫資料，狠狠打臉婦人兒子在家隔離沒外出的說法。此時，婦人的孫女在一旁突插話說，「阿嬤會送我上學，還帶我去吃餐廳……。」婦人的兒子尷尬沉默幾秒後說，「我們不要住院了」。

田知學說，先不論是什麼原因導致個人不想通報，確診時還是要多為他人著想，因為與病毒共存和大家乾脆一起得新冠不一樣，即便染疫後重症機率降低，但確診後死亡的個案仍不在少數。