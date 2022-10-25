北宜公路日前發生1輛重機在過彎壓車時角度過低，後輪幾乎已經離地，果然之後發生自摔衝向山壁，甚至撞上路邊另輛機車，所幸2人無大礙；該重機騎士當時的追焦照帥氣曝光，還有網友大讚「這是我看過最好看的追焦照」，沒想到下秒就發生恐怖意外，也有人笑說「大手筆的作品」、「拍這兩張照值得了」。

有網友在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享多張照片與影片，1名男子騎重機在山路上過彎壓車，追焦照中騎士左半身幾乎已貼近地面，車身角度幾乎低於45度，還有網友在臉書上稱「這是我看過最好看的追焦照」，沒想到另張照片中，該重機疑似往前衝向山壁、失控翻車，所幸騎士無大礙。

北宜公路日前發生1輛重機在過彎壓車時角度過低，後輪幾乎已經離地，果然之後發生自摔衝向山壁，甚至撞上路邊另輛機車，所幸2人無大礙。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

北宜公路日前發生1輛重機在過彎壓車時角度過低，後輪幾乎已經離地，果然之後發生自摔衝向山壁，甚至撞上路邊另輛機車，所幸2人無大礙。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

影片中1名騎士停在路邊，該處當時還有不少追焦攝影師，沒想到下一秒該輛重機過彎壓車時就發生自摔，車身倒地後滑行了好幾公尺衝向路邊，隨後撞上停路邊的騎士，2車撞成一團，機車形同「保齡球」般，連一旁的攝影師都趕緊逃開才躲過追撞。

網友笑說「後輪都飛起來了，不讚不行」、「帥鏟了」、「雷殘瞬間」、「有本事就去賽道拼秒數啊…在山路上壓成這樣到底有什麼成就感」、「拍這兩張照值得了」、「再亂騎啊」、「我要把舊轎車放在出彎切線，總有一天可以換新車」、「小阿魯也有趣，停在轉彎車會噴出去的擊落範圍內」、「大手筆的作品」。