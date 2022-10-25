費城人暌違13年勇闖世界大賽，很難想像這是一支打了將近三分之一球季，戰績不佳而忽然開除總教練的球隊。費城人從外卡戰拉下了中區冠軍紅雀，分區賽打敗衛冕軍勇士，冠軍戰擊退另一支黑馬教士，他們例行賽戰績87勝75負是國聯第6種子（最後一名），今年有機會演出「老六傳奇」。

美媒歸納費城人異軍突起的原因，首先是哈波（Bryce Harper）在季後賽的強勢表現，即使是砸下3.3億美元的費城人球團，也無法預知過去在季後賽表現平平的哈波，轉到費城人之後居然變成「十月先生」。他繳出0.410打擊率，還貢獻了轟垮教士的逆轉炮。

488 feet! 120 mph! Kyle Schwarber, oh my goodness. 😱 pic.twitter.com/Mh4VGR4E2B — MLB (@MLB) October 19, 2022

荷斯金斯（Rhys Hoskins）、全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）是除了哈波之外的打線最大功臣，面對教士達比修有這種狀況很好的強投，全壘打成為最有效的突圍方式。席瓦伯那一棒488呎的怪物轟，讓哈波嚇得張大嘴的畫面都是經典鏡頭。另外還有內野手瑟古拉（Jean Segura）、先發投手惠勒（Zack Wheeler）加上幾位牛棚投手的優異表現，以及指揮若定的「新手」總教練湯姆森（Rob Thomson）。

湯姆森擔任143天代理總教練，然後只當了14天正式總教練，就率領費城人闖進世界大賽，也可說是一個奇蹟了。事實上他是媳婦熬成婆，他在棒壇打滾30多年，曾感嘆「我活了58年還沒人認得我。」但是他現在去外頭吃個飯可能都有幾十個球迷搶著幫他付帳，他出場時獲得的歡呼聲直追哈波，還有觀眾拿起「湯姆森選總統」的標語。再努力取得4場勝利，湯姆森就可以為今年的故事留下一個童話般的美好結局。