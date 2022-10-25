中市葉姓男子在遊戲軟體認識16歲小女友，兩人遠距戀愛，葉去年8月間以「愛我，就要答應我」、「情侶間很正常的事」等語引誘少女讓他拍攝嘿咻影片；再要求少女自拍裸露猥褻影照給他，「不拍就分手」，少女怕性愛影片外流只好聽從。葉男否認以情緒勒索引誘取得猥褻影照，法官依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑3年8月，可上訴。

25歲葉男在去年6月間在遊戲軟體認識當時16歲讀高職2年級的小女友，不到1個月交往，兩人同年8月31日晚間約到中市1家商旅，葉進房後要求少女讓他拍攝兩人嘿咻過程，並一直以「愛我，就要答應我」、「情侶間很正常的事」遊說，使原無意拍攝少女同意，葉男以他手機拍攝4段嘿咻影片。

葉男在同年10月17日打電話給少女，要求少女自拍裸露猥褻影照，「不然就要分手」，成功誘使少女依要求拍攝裸照1張、影片2段，並以通訊軟體傳送給他。

事後，少女報案指控，她一開始明確拒絕，但怕對方生氣才同意拍嘿咻影片，再自拍猥褻照給他，是擔心拒絕恐先前性愛影片外流，且對方有憂鬱症，萬一情緒不穩怕遭傷害。

葉男到案，宣稱兩人的遠距戀愛，沒辦法常見面，他的佔有慾比較強烈，希望能拍下親密過程，但僅坦承拍攝嘿咻影片、小女友自拍猥褻影照給他，否認以「愛我，就要答應我」、「不拍就分手」等情緒勒索取得。

法官以葉男利用少女情竇初開、年幼可欺，判斷力、自我保護及性隱私自主決定等能力未成熟，引誘少女被拍攝及自拍性交及猥褻影照，且犯後不坦承全部犯行，少女在法庭陳述葉男犯行造成她一生無法磨滅傷痛，不願原諒，並請求法官從重量刑。

法官依《兒童及少年性剝削防制條例》引誘少年被拍攝性交行為之電子訊號罪、引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪等2罪，判葉男徒刑3年8月。

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